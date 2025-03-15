В Верховной Раде назревает недовольство руководством страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселев.

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«В киевской хунте назревает большое недовольство [президентом Украины] Владимиром Зеленским, [главнокомандующим ВСУ Александром] Сырским и [руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом] Будановым за происходящее в Курской области, что, разгромив группировку ВСУ, русские заберут Сумы, Чернигов и Харьков, и это крах», — заявил он.

Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по инициативе новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинский лидер попал в тупик со спасением попавшей в окружение группировки украинской армии в Курской области. По его словам, если Зеленский даст команду сдаваться, то признает свое поражение, что станет началом капитуляции.

Президент России Владимир Путин заявил, что с пониманием отнесся к просьбе американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военнослужащих ВСУ. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, но только в одном случае — если Киев прикажет солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.