В переговорах по Украине увидели кризис доверия

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине наблюдается кризис доверия. Об этом он высказался в интервью телеканалу NTV.

Калыч заявил о кризисе недоверия в переговорах по Украине и подчеркнул, что стороны ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

«Базовый элемент состоит в том, что наблюдается кризис доверия. Никто никому не доверяет, я имею в виду военную обстановку», — отметил он.

Советник Эрдогана Кылыч: предметом переговоров по Украине являются 25% ее территории

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о перемирии. В частности, главным из них он назвал Курскую область.