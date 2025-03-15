Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо сдаться. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться. Позитивные изменения начнутся сразу же», — призвал финский эксперт.

Малинен заявлял, что отступление ВСУ из Курской области является крахом. Он также назвал удивительной операцию по прорыву российских военных в тыл ВСУ по газовой трубе в Судже в Курской области.

Зеленскому предрекли тупик из-за Курской области

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Зеленский попал в тупик со спасением группировки ВСУ, попавшей в окружение в Курской области. Рогов отметил, что украинский лидер «находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное».