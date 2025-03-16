Президент Сербии Александр Вучич не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов. Об этом он заявил на пресс-конференции после прошедшего в Белграде крупного митинга оппозиции, передает Telegram-канал «Политика страны».

По словам сербского лидера, по оценкам армии, в протестах в Белграде приняли участие 88 тыс. человек, а полиция оценила количество участников в 107 тыс. человек. Он отметил, что эти цифры гораздо меньше, чем те, которые называли сами оппозиционеры. Вучич подчеркнул, что во время митингов происходили нарушения правопорядка.

«56 человек получили травмы, они доставлены в больницы. 22 человека арестовали за различные правонарушения», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в ходе протестов было использовано свыше 60 взрывных устройств.

Почти миллион протестующих вышли на улицы в Сербии

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.