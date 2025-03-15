В США заявили о риске Европы совершить «цивилизационное самоубийство»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что страны Европы рискуют «совершить цивилизационное самоубийство». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

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Вэнс заявил о риске Европы совершить цивилизационное самоубийство, поскольку страны либо не способны, либо не хотят контролировать свои границы. По его мнению, протестные настроения привели к избранию Дональда Трампа на пост президента США, а также некоторых европейских политиков.

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«Но вы также видите, как страны Европы начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — отметил он.

Ранее Вэнс заявил, что ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с Россией. По его мнению, сейчас важно, чтобы все стороны сели за стол переговоров.