США ужесточат въезд в страну для россиян и белорусов

Американские власти хотят ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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О полном закрытии границ для россиян и белорусов речи не идет. Однако визы смогут получить лишь состоятельные предприниматели, которые посещают США по бизнес-вопросам. Журналисты предполагают, что туристы и мигранты могут столкнуться с отказом в получении визы.

США захотели запретить въезд гражданам некоторых стран

Госдеп США предложил распределить страны, в отношении которых распространятся новые правила, по трем категориям.

Гражданам стран из первой группы будет запрещено пересекать границу США. Сюда относятся такие страны, как Афганистан, Иран, Йемен, КНДР, Сирия, Сомали, Судан, Бутан, Венесуэла, Куба и Ливия.

Во вторую группу вошли страны, в отношении которых введут существенные ограничения на посещение Штатов. В эту категорию вошли РФ и Белоруссия, а также Туркменистан, Эритрея, Гаити, Лаос, Южный Судан, Мьянма, Пакистан и Сьерра-Леоне.

Наконец, к последней группе власти США отнесли страны, в отношении которых "информации о проверках недостаточно", что потребует либо частичного, либо полного запрета на въезд в США. Подобные ограничения распространятся на граждан Анголы, Буркина-Фасо, Доминиканской Республики, Зимбабве, Либерии, Мали, Чада и еще нескольких стран.

По информации газеты, данный список был разработан Госдепартаментом несколько недель назад, в связи с чем он уже мог существенно измениться.

Ранее СМИ сообщали, что администрация американского президента Дональда Трампа без огласки ужесточила рестрикции против России и ограничила платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков.

Кроме того, власти США планируют наложить дополнительные санкции на нефтяной, газовый и банковский секторы РФ, еще больше ограничив доступ россиян к американским платежным системам.