В США журналистка ткнула Трампа в лицо микрофоном

Журналистка в США ткнула американского президента Дональда Трампа микрофоном в лицо во время его общения с прессой.

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Кадрами произошедшего поделилась газета New York Post. На них видно, как журналистка приблизила микрофон к лицу Трампа и задела его по губам и щеке, после чего принесла свои извинения. Трамп не оставил это без комментария.

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«Она только что стала предметом большой истории сегодня вечером, верно? Вы это видели?» — произнёс он с улыбкой.

Ранее Трамп заявил, что получил «довольно хорошие новости» относительно урегулирования конфликта на Украине.