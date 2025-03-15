В США журналистка ткнула Трампа в лицо микрофоном
Журналистка в США ткнула американского президента Дональда Трампа микрофоном в лицо во время его общения с прессой.
Кадрами произошедшего поделилась газета New York Post. На них видно, как журналистка приблизила микрофон к лицу Трампа и задела его по губам и щеке, после чего принесла свои извинения. Трамп не оставил это без комментария.
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«Она только что стала предметом большой истории сегодня вечером, верно? Вы это видели?» — произнёс он с улыбкой.
Ранее Трамп заявил, что получил «довольно хорошие новости» относительно урегулирования конфликта на Украине.