Трамп назвал "дегенератами" тех, кто пытается дискредитировать контакты США с РФ

Президент США Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" журналистов, которые пытаются дискредитировать попытки его администрации наладить контакты с Россией.

Он указал, что в СМИ появились непроверенная информация, что его спецпосланнику Стивену Уиткоффу пришлось прождать девять часов до того, как его принял президент России Владимир Путин.

Трамп рассказал, как будет делить Украину

"Почему они не могут быть честными хоть один раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил моего высокоуважаемого посла и специального посланника Стива Уиткоффа ждать более девяти часов, хотя на самом деле никакого ожидания не было", - написал Трамп в Truth Social.

"Единственная причина, по которой они выдумали эту историю, это попытка дискредитации, потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости", - написал он.