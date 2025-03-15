Трамп рассказал, чем мог закончиться конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Министерстве юстиции США заявил, что конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне, но ситуация улучшилась. Об этом сообщает ТАСС.

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«Все шло к третьей мировой войне. Из-за ядерного оружия это была бы такая война, какой никогда не бывало», — поделился Трамп.

Он добавил, что усилия его администрации минимизировали угрозу, и сейчас ситуация обстоит гораздо лучше.

Трамп заявил, что Украине не нужно было задираться с Россией

До этого Трамп говорил, что получил «очень хорошие ответы» от России и Украины на предложение по прекращению огня.

По словам американского президента, США хотят добиться прекращения огня от российской стороны после того, как Украина согласилась на это пойти.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа, касающееся судьбы украинских военных, блокированных в Курской области.

Ранее Трамп объяснил невозможность заключить мир на Украине за одни сутки, как он обещал.