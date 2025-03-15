В Турции заявили, какую часть Украины будут делить на переговорах с РФ

Участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине обсуждают вопрос о 25% территории этой страны. Об этом заявил главный советник президента Турции по вопросам внешней политики Акиф Чагатай Кылыч в эфире местных телеканалов.

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Он указал, что ситуация на переговорах развивается крайне быстро: по некоторым вопросам достигается прогресс, потом они вновь пересматриваются. Политик подчеркнул, что главной проблемой является утрата доверия.

Стало известно, кому отойдут территории Украины в случае раздела страны

Так, он напомнил, что с 2022 года Украина и Россия уже дважды встречались за столом переговоров в Турции. В рамках обсуждений было преодолено серьезное расстояние, однако из-за "действий некоторых политиков" ситуация пошла по пути продолжения конфликта, добавил Кылыч.

"Сейчас постоянно пересматриваются обсуждаемые условия, на какую территорию, регионы они распространяются. Если в 2022 году речь шла о 3% территории Украины, то сейчас о 25%", – цитирует советника президента Турции ТАСС.

Кылыч заявил, что текущий конфликт необходимо прекратить, поскольку он не представляется выгодным никому. Он выразил уверенность, что делегации со всех сторон проводят интенсивную работу в этом направлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". По словам президента США, его администрация получила позитивную реакцию от Москвы и Киева на предложение о временном прекращении огня.

Трамп также сообщил, что США обсуждают с киевским руководством земли, которые Украина, возможно, потеряет по итогам конфликта. Лидер США подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждаются "все элементы окончательного соглашения", в том числе вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией.