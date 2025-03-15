Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным

Спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу пришлось восемь часов ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Sky News.

Всего Уиткофф провел в Москве чуть более 12 часов, большинство из которых он провел в ожидании, отмечает телеканал. Задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию.

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В материале Sky News говорится, что организованный приезд Лукашенко одновременно с поездкой Уиткоффа похож на классическую стратегию Путина «с целью проявить свою силу», потому что российский лидер «не любит, когда его загоняют в угол и говорят, что делать, особенно на его собственной территории».

До этого Reuters сообщил, что разговор Путина с Уиткоффом был долгим. После этого Трамп заявил, что в настоящее время есть все шансы, что украинский конфликт завершится.