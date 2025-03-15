США объявили посла ЮАР персоной нон-грата из-за ненависти к Трампу

Государственный секретарь США Марко Рубио объявил посла Южноафриканской Республики Ибрагима Расула персоной нон-грата.

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"Мы больше не рады послу ЮАР в нашей великой стране. Ибрагим Расул - это политик-расист, который ненавидит Америку и ее президента. Нам нечего с ним обсуждать, и теперь он объявляется персоной нон-грата", - написал Рубио в X.

Госсекретарь сопроводил свою запись ссылкой на портал Breitbart, где приводятся выпады южноафриканского дипломата в адрес американского лидера. Расул упрекнул Дональда Трампа в идеологии "превосходства белой расы", "неуважении к нынешнему миропорядку" и пренебрежении международными институтами, включая ООН и G20.