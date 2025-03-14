В центре Белграда начались протесты

Тысячи недовольных сербов вышли в центр Белграда, чтобы поучаствовать в акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, недовольные прибывают на протест из разных регионов Сербии. В данный момент они заняли несколько улиц в районе площади Теразие. Некоторые из них держат плакаты и дудки.

Отметим, что такие акции протеста проходят в Сербии уже четыре месяца. Они связаны с трагедией на вокзале в городе Нови-Сад — из-за обрушении навеса там погибло 15 человек. При этом, ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сегодняшний протест не был согласован властями, поэтому вся ответственность за возможные беспорядки будет лежать на организаторах демонстрации. Впрочем, Вучич также призвал полицию применять силу только в самых крайних случаях.

Ранее посольство России в Сербии призвало россиян избегать мест массового скопления людей.