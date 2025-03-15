Трамп заявил, что США провели хорошие телефонные переговоры с Россией и Украиной

Власти Соединённых Штатов 15 марта провели «очень хорошие» телефонные переговоры с Россией и Украиной. С соответствующим заявлением выступил в Министерстве юстиции США американский лидер Дональд Трамп.

«У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной», — приводит его слова РИА Новости.

Трамп назвал очень сильной позицию ВС России в отношении ВСУ

Ранее глава Белого дома заявил, что получил хорошие новости относительно урегулирования украинского конфликта.