Трамп заявил, что США провели хорошие телефонные переговоры с Россией и Украиной

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Власти Соединённых Штатов 15 марта провели «очень хорошие» телефонные переговоры с Россией и Украиной. С соответствующим заявлением выступил в Министерстве юстиции США американский лидер Дональд Трамп.

Трамп заявил, что США провели хорошие телефонные переговоры с Россией и Украиной
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«У нас сегодня были очень хорошие звонки с Россией и с Украиной», — приводит его слова РИА Новости.

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Ранее глава Белого дома заявил, что получил хорошие новости относительно урегулирования украинского конфликта.

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