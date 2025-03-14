Во Франции второй год подряд растет число преступлений на почве расизма
Общее число преступлений, совершенных во Франции на почве расизма, растет второй год подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад министерской статистической службы внутренней безопасности республики.
В документе указывается, что в 2023 году число преступлений на почве расизма выросло на 30%. Большая их часть пришлась на последний квартал года, когда вспыхнул конфликт в секторе Газе.
«В 2024 году рост продолжается, но более медленными темпами (плюс 11%)», — говорится в докладе.
В общей сложности в 2024 году число преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости во Франции превысило 16 тысяч. Из них 9400 случаев относятся к правонарушениям средней тяжести. От них пострадали 9,7 тысяч человек, большинство из которых являются выходцами из стран Африки.