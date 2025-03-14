Великобритания столкнется с дефицитом мест в тюрьмах к 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад парламентского комитета по контролю за расходованием госсредств.

Согласно тексту доклада, к началу следующего года в Великобритании начнется нехватка мест в тюрьмах. Если власти страны не предпримут никаких действий, то уже в 2027 году в британских тюрьмах будет не хватать 5,4 тысячи мест.

«Несмотря на досрочное освобождение тысяч заключенных, минюст все еще прогнозирует, что вместимость будет исчерпана к началу 2026 года», — сказано в докладе.

Как объяснили авторы доклада, планы по созданию 20 тысяч новых тюремных мест к середине 2020-х годов, о которых Лондон заявлял ранее, были «нереалистичными». Кроме того, достижение этого плана было отложено почти на пять лет. При этом в докладе говорится, что реализация этой инициативы обойдется налогоплательщикам Великобритании как минимум на 4,2 миллиарда фунтов стерлингов больше, чем планировалось