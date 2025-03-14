Трамп объяснил свои слова о заключении мира на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что переговоры по прекращению огня на Украине идут хорошо. При этом, по его словам, если Россия откажется от данного предложения, то «это будут плохие новости для мира».

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — сказал Трамп, комментируя свое предвыборное обещание завершить конфликт на Украине за 24 часа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. При этом он отметил, что есть ряд важных нюансов, который США и Украина должны учесть при переговорах по этому вопросу.