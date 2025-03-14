Трамп объяснил свои слова о заключении мира на Украине за сутки

Трамп объяснил невозможность заключить мир на Украине за одни сутки, как он обещал
Президент Соединенных штатов Трамп назвал сарказмом собственные обещания заключить мир на Украине за сутки. Об этом он заявил в интервью телеканалу FOX26, записанному в четверг, 13 марта.
Так он прокомментировал вопрос журналиста о своем предвыборном обещании.
«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся добиться того же с Россией. И, думаю, пока все идет нормально. В понедельник будет чуть больше ясности, и, надеюсь, это будет хорошая новость», — добавил Трамп.
Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации.
В пятницу агентство Reuters писало, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) согласовали итоговое совместное заявление. По данным журналистов, заявление включает предупреждение России о возможных дополнительных санкциях в случае отказа от соглашения о прекращении огня.