Президент США Дональд Трамп рассказал, как идут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по прекращению огня на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Трамп раскрыл детали переговоров с Путиным по Украине и подчеркнул, что обсуждения идут достаточно хорошо. Он отметил, что на данный момент сложилась сложная ситуация.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с лидером страны Владимиром Зеленским. Однако Путин считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.