Трамп: по Украине есть хорошие новости

Относительно российско-американского взаимодействия по Украине есть "достаточно хорошие новости", но до завершения переговоров насчет урегулирования конфликта еще далеко. С такими заявлениями выступил президент США Дональд Трамп.
"Не мог этого никому сказать, не хотел этого говорить, пока не приду сюда, но у меня есть достаточно хорошие новости", - отметил он в речи перед сотрудниками Министерства юстиции США, комментируя диалог Москвы и Вашингтона по Украине. "Но мы должны посмотреть, что произойдет. До завершения еще далеко", - признал Трамп.
"И у нас были сегодня некоторые очень хорошие звонки с Россией и Украиной. Та согласилась на прекращение огня. Если мы добьемся того же от России... Но это нелегко. Это трудно. Но, мне кажется, мы делаем это", - сказал американский лидер. "Думаю, у нас сейчас дела с Россией идут хорошо. Мы говорим с президентом [России Владимиром] Путиным. Мы хотим добиться завершения войны", - добавил Трамп.