Трамп: по Украине есть хорошие новости

Относительно российско-американского взаимодействия по Украине есть "достаточно хорошие новости", но до завершения переговоров насчет урегулирования конфликта еще далеко. С такими заявлениями выступил президент США Дональд Трамп.

"Не мог этого никому сказать, не хотел этого говорить, пока не приду сюда, но у меня есть достаточно хорошие новости", - отметил он в речи перед сотрудниками Министерства юстиции США, комментируя диалог Москвы и Вашингтона по Украине. "Но мы должны посмотреть, что произойдет. До завершения еще далеко", - признал Трамп.