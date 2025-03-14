Стивена Файнберга утвердили первым заместителем главы Пентагона

Верхняя палата Конгресса США в пятницу утвердила инвестора-миллиардера Стивена Файнберга на пост первого заместителя министра обороны.

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За его кандидатуру проголосовали 59 сенаторов, 40 - были против.

64-летний Стивен Файнберг окончил Принстонский университет. В 1992 году основал частную инвестиционную компанию Cerberus Capital Management, позднее, в первый срок Трампа на посту главы государства, возглавил Консультативный совет по разведке при президенте. Американский журнал Forbes оценивает состояние Файнберга в $5 млрд.

Во время слушаний в Сенате он заявлял, что в случае назначения на должность первого заместителя шефа Пентагона намерен избавиться от ненужных военных расходов и реинвестировать средства в инновационные программы. При этом особый акцент он намерен сделать на беспилотных технологиях. Также он указал, что считает боеготовность ВВС США худшей за всю историю, а ядерный арсенал страны назвал устаревшим и требующим модернизации.

Кроме того, Файнберг пообещал провести переоценку численности и возможностей контингента Европейского командования Вооруженных сил США. Он также подчеркнул, что самым сложным вызовом для американских вооруженных сил считает Китай, а наиболее угрожающим сценарием для армии США - гипотетический конфликт вокруг Тайваня.