В США допустили передачу России части территорий при урегулировании на Украине

Советник президента США Майк Уолтц в интервью Fox News допустил, что Украина может отдать России часть территорий при урегулировании конфликта.

Ведущий телеканал задал соответствующий вопрос Уолтцу.

«Я бы предположил, что Украина не станет частью НАТО, и я бы предположил, что части — может быть, регион Донбасса в частности или районы, густонаселенные выходцами из России, — отойдут (российскому лидеру Владимиру) Путину в любом урегулировании путем переговоров. Я ошибаюсь в своих предположениях здесь?» — спросил он. Советник президента ответил, что ведущий «не ошибается ни в чем из этого». «Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами», — сказал Уолтц.

Ранее Путин заявил, что Москва согласна с предложением Вашингтона о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом российский лидер отметил, что есть ряд важных нюансов, которые США и Украина должны учесть при переговорах о прекращении огня. В частности, главным из них он назвал Курскую область.