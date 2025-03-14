На Украине удивились заявлениям Рютте о членстве страны в НАТО

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина удивилась заявлениям генсека НАТО Марка Рютте, который отказал Киеву в членстве в альянсе. Она возразила, что это не обсуждалось на предыдущих встречах с представителями Североатлантического альянса. Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства юстиции.

«Вице-премьер-министр Стефанишина выразила удивление. Она отметила, что подобные позиции не звучали во время встреч с украинской стороной», — процитировало сообщение из telegram-канала украинского минюста РИА Новости.

Также Стефанишина отметила, что решение о членстве в НАТО принимается коллективно всеми странами-участниками альянса. По ее словам, Украина никогда не станет «буферной зоной» или «колонией России».

Как сообщала URA.RU, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс больше не рассматривается. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV. Ранее Рютте акцентировал внимание на усилиях президента США Дональда Трампа, которые способствовали прогрессу в процессе мирных переговоров.