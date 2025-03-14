Советники лидеров ФРГ, Великобритании и Франции отправились в США

Советники по безопасности лидеров Германии, Великобритании и Франции отправились с неанонсированным визитом в США для переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое СМИ.

Речь идет о советнике канцлера ФРГ по иностранным делам и политике безопасности Йенсе Плетнере, советнике премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатане Пауэлле и советнике главы Франции по иностранным делам Эммануэле Бонне. Они вылетели в США 14 марта.

Отмечается, что встреча, организованная в сжатые сроки, пришлась на критический момент переговоров о прекращении огня на Украине. Известно, что они проведут переговоры с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем. Вероятной темой встречи станут вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, что страны ЕС не участвуют в прямых переговорах между командой Трампа и украинской и российской сторонами. При этом Киев настаивает на «включении европейских партнеров в мирный процесс».