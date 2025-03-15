Лукашенко заявил, что Киев предлагал создать лагеря для пленных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Киев предлагал создать лагеря для украинских и российских военнопленных на белорусской территории. Об этом политик рассказал в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Согласно предложению украинских властей, ответственность за состояние пленных военнослужащих возлагалась бы на Минск. По словам Лукашенко, Белоруссия ответила, что по этому вопросу необходимо договариваться с Москвой.

"Договоритесь – мы с удовольствием будем вам помогать", – отметил президент Белоруссии.

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В начале февраля Россия в результате переговорного процесса вернула 150 военнослужащих из украинского плена. Взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ. Сначала бойцов доставили на территорию Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь.

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом идет нелегко, однако российские власти продолжают данный процесс, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что для российской стороны важна жизнь каждого военнослужащего, который сейчас находится в плену.