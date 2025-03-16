Рубио: Трамп хочет усадить Россию и Украину за стол переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя планы ЕС ввести новые антироссийские санкции, заявил, что Вашингтон считает их несвоевременными. По его словам, главная задача сейчас — привести Россию и Украину к мирным переговорам. При этом Брюссель на днях продлил ряд индивидуальных ограничений против Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала этот шаг «увеличением давления» на РФ. Эксперты отмечают, что таким образом европейские политики, оставшиеся за бортом намечающегося мирного процесса, пытаются повлиять на взаимодействие между Россией, Соединёнными Штатами и Украиной.

В США усомнились в целесообразности новых санкций против России, которые обсуждают в Евросоюзе. Как напомнил госсекретарь Марко Рубио, комментируя соответствующие планы, глава Белого дома Дональд Трамп считает рестрикции на данном этапе ненужными.

«Что касается санкций США, президент ясно дал понять... что у США есть такие варианты, однако он не хочет этого делать прямо сейчас, потому что он надеется привлечь людей, обе стороны, к процессу, в ходе которого мы можем вести переговоры о мире», — сказал Рубио на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран G7.

В то же время дипломат подчеркнул, что Вашингтон не может контролировать действия Европы.

«Что бы они там ни определили, что бы ни решили делать, мы это контролировать не можем. Они поинтересовались насчёт наших идей. Мы их им предоставим», — заметил он.

При этом участники «Большой семёрки», в числе которых и США, выпустили коммюнике по итогам своей встречи в Канаде. В нём говорится о планах наложить на Россию «дополнительные издержки» в случае её отказа от перемирия.

«Мы обсудили наложение на Россию дополнительных издержек в случае, если такое прекращение огня не будет согласовано, в том числе через введение дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и так далее. Эти меры включают также использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных суверенных активов России», — говорится в декларации.

Режим пролонгации

Между тем Дональд Трамп, несмотря на слова о нежелании усугублять пока для России санкционный режим, в конце февраля всё же продлил действующие ограничения ещё на год.

«Политика и действия (России. — RT), о которых идёт речь в этих указах (о введении санкций. — RT), по-прежнему заключают в себе необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США», — говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Федерального реестра Соединённых Штатов.

В ней также перечисляются рестрикции, которые вводились в 2014, 2018 и 2022 годах указами разных президентов США — Барака Обамы, самого Трампа и Джо Байдена. Если первые из них были реакцией на крымские события, то в 2022 году ограничения вводились уже на фоне российской специальной военной операции (СВО).

Аналогичным образом поступили и в Евросоюзе, пролонгировав на очередные полгода индивидуальные санкции против РФ. Как заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, они распространятся на 2,4 тыс. физических и юридических лиц.

«ЕС увеличивает давление на Россию», — подчеркнула она в соцсетях.

Некоторые европейские политики практически в ультимативной форме требуют от России принять предложение о перемирии. Так, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил на полях заседания G7, что Москва должна присоединиться к прекращению огня «без каких-либо дополнительных условий».

«Я думаю, на этот счёт сейчас есть единство (среди союзников. — RT): пришло время для прекращения огня без каких-либо условий... Украина свою позицию изложила. Теперь Россия должна её принять», — сказал он.

Министр также отметил, что союзники едины в том, что «Владимиру Путину нельзя позволять менять правила по ходу игры».

В схожей манере выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. После переговоров с Зеленским и британским премьером Киром Стармером 14 марта он потребовал от Москвы установить перемирие.

«Россия должна сейчас принять предложение США и Украины по поводу 30-дневного прекращения огня... Прекратиться также должны и затягивающие время заявления», — написал политик в соцсетях.

«Есть нюансы»

В Москве не раз заявляли, что поддерживают инициативы о мирном урегулировании украинского конфликта. Касается это и прекращения боевых действий, заметил российский лидер 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Однако необходимо понимать, что будет происходить в течение тех 30 суток перемирия, на которых настаивают Киев и Запад, подчеркнул президент.

«Эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?» — отметил Путин.

Помимо этого, неясно, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто и как будет этим заниматься и кто в целом будет давать приказы на прекращение боевых действий, подчеркнул он.

Между тем в Европе уже демонстрируют намерения использовать возможный 30-дневный перерыв в немирных целях. Так, DW со ссылкой на неназванных европейских дипломатов сообщила, что страны ЕС не намерены в этот период приостанавливать поставки вооружений Киеву. По словам собеседников газеты, во время потенциального перемирия следует вооружать Украину, чтобы «поставить её в сильное положение на переговорах».

«Бои всё ещё продолжаются, но даже если в них наступит пауза, нужно сделать Украину «стальным дикобразом», — заявил один из дипломатов.

Подрывные действия

Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT пояснил расхождение взглядов США и ЕС на новые санкции против России. По его словам, Вашингтон сегодня пытается выстроить диалог с обеими сторонами конфликта, чтобы запустить переговоры об урегулировании, тогда как Европа, не включённая напрямую в эту работу, преследует другие задачи.

«В команде Трампа считают неразумным мешать сейчас попыткам наладить диалог между Москвой и Киевом. Очередные же санкции будут действовать только на подрыв данного взаимодействия. В ЕС это хорошо понимают и стремятся к этому, так как у них пока не получилось вклиниться в процесс. А если он идёт без них, значит вреден — и его надо сорвать. К тому же нынешние европолитики желают продолжения военных действий на Украине для ослабления России и удержания её вдали от Европы», — сказал эксперт.

Эту точку зрения разделяет и доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло, подчёркивая, что санкции — это фактически единственный инструмент воздействия на Россию.

«Поэтому они этот инструмент пытаются использовать в полной мере, потому что каждый раз введение новых санкций получает международный резонанс и, с точки зрения нынешних лидеров Европейского союза, подчёркивает значимость объединения», — сказал он в разговоре с RT.

Что касается Вашингтона, то Трамп сейчас ведёт сложные переговоры и ему совершенно незачем портить отношения с Москвой и рисковать столь крупной игрой, заметил аналитик.

«Новый пакет санкций будет ничтожен и, по сути, ни на что не повлияет. А вот хрупкий мостик, выстроенный сейчас между РФ и США, может быть разрушен. Поэтому Вашингтон занимает выжидательную позицию», — добавил Манойло.

Невозможность европейских политиков влезть в переговоры и повлиять на них в нужном им ключе заставляет их надувать щёки, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В Европе полагают, что переговорный процесс должен идти так, как они считают нужным. Не располагая реальными рычагами давления на Россию, там пытаются примазаться к итогам американо-украинских переговоров в Джидде и представить себя ярыми поборниками выдвинутого предложения о перемирии. Отсюда и ультиматумы. Ведь там однозначно запишут себе в победу, если Россия примет условия Запада и пойдёт на прекращение огня. Однако их расчёты на то, что Москва сложит оружие, а они продолжат накачивать Украину оружием, смехотворны», — пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что у РФ не должно быть иллюзий по поводу западных намерений на предлагаемый 30-дневный перерыв в боях.

«Никто не в состоянии проконтролировать границу так, как этого хотела бы Россия. Это нереально. Если мы согласимся, нам придётся ограничиться их честным словом, доверять которому можно только в самом крайнем случае. А лучше вообще не доверять», — добавил Брутер.

В свою очередь, Владимир Корнилов напомнил, что ещё недавно Макрон выступал против «слишком хрупкого прекращения огня», а остальные европейцы увязывали это с выработкой гарантий безопасности для Украины.