Украина предлагала Лукашенко создать лагеря для военнопленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в эфире программы "60 минут", что из Украины ему поступало предложение создать на территории республики лагеря для военнопленных. Он не раскрыл, кто именно передавал это предложение.

© Московский Комсомолец

По словам Лукашенко, суть предложения заключалась в том, что Белоруссия бы контролировала лагеря, в которых содержались бы военнопленные украинцы и россияне.

"Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее", - рассказал президент Белоруссии.

Он добавил, что Минск тогда ответил, что по этому вопросу надо договариваться с Москвой.