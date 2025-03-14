Украина предлагала Лукашенко создать лагеря для военнопленных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в эфире программы "60 минут", что из Украины ему поступало предложение создать на территории республики лагеря для военнопленных. Он не раскрыл, кто именно передавал это предложение.
По словам Лукашенко, суть предложения заключалась в том, что Белоруссия бы контролировала лагеря, в которых содержались бы военнопленные украинцы и россияне.
"Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее", - рассказал президент Белоруссии.
Он добавил, что Минск тогда ответил, что по этому вопросу надо договариваться с Москвой.