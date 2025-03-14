В Киеве закрасили рекордный мурал с Валерием Залужным

Мурал с экс-главнокомандующим вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне послом в Великобритании Валерием Залужным закрасили на стене детского дома в Киеве. Об этом пишут украинские СМИ.

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Как объяснила местный депутат Виктория Муха, инициатор ввела руководство заведения в заблуждение, договоренность на самом деле была о росписи стен сказочными героями.

Мурал с Залужным весной 2024 года появился на стене Святошинского детского интерната в Киеве. Его размер достигал более 120 квадратных метров, рисовали «картину» 13 часов.

Также мурал был зарегистрирован в национальном реестре рекордов Украины.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного таким же глупым, как и украинский лидер Владимир Зеленский.