Украинские официальные лица сообщили британской The Independent, что они смирились с тем, что нынешние линии фронта будут заморожены на время перемирия, и что Россия удерживает часть территории, пока действует режим прекращения огня, но уступка любой дополнительной территории станет красной чертой для Киева.

Как пишет The Independent, Украина определила ряд принципиальных позиций в переговорах по мирному соглашению с Россией. В частности, Киев не намерен уступать дополнительные территории, несмотря на требование Владимира Путина признать четыре новых региона России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), частично освобожденные за время спецоперации.

Украина также требует возвращения тысяч детей, якобы похищенных Россией, и гражданских лиц, якобы незаконно удерживаемых и не рассматриваемых как военнопленные. Важным условием для Украины остаются международные гарантии безопасности на случай, если Россия нарушит условия перемирия.

Украинские источники выразили недоверие к намерениям Москвы, утверждая, что предложения России – это лишь тактика затягивания времени. В частности, Путин ставит условия, чтобы Украина не могла перевооружаться и получать военную помощь от Запада во время перемирия.

Соединенные Штаты, по словам госсекретаря Марко Рубио, обсуждали возможность территориальных уступок, но украинские власти заявляют, что это для них неприемлемо.

«Нереально требовать полного отказа от Запорожья или Херсона – это неприемлемо для нас», – указали украинские представители.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине, указав на необходимость продолжить консультации по сути. Политологи прокомментировали, что Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без условий, и что Владимир Путин согласен на перемирие, но с нюансами. Западные СМИ охарактеризовали заявление Путина как стремление к собственной версии Версальского договора 1919 года, подчеркивая, что Москва может влиять на повестку мирных переговоров благодаря успехам на фронте.