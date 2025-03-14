Зеленский прокомментировал ситуацию со сделкой по редкоземельным металлам

У США и Украины есть рамочное соглашение по редкоземельным металлам. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает Lenta.ru со ссылкой на украинское СМИ.

Ранее глава Минюста Украины Ольга Стефанишина объявила о завершении переговоров Вашингтона и Киева по сделке о редкоземельных металлах. По ее словам, Украины готова подписать ее в любое время, но США пока не определились когда и в каких условиях это сделать.

Комментируя это, Зеленский заявил, что сейчас у Вашингтона и Киева есть рамочное соглашение. Следующим этапом, по его словам, станет разработка детального договора с конкретными цифрами и процентами, который затем подадут на ратификацию в Верховную раду.

Напомним, что соглашение о редкоземельных металлах должно было быть подписано еще 28 февраля во время визита Зеленского в Белый дом. Однако сделка была сорвана из-за перепалки между ним и президентом США Дональдом Трампом. В частности, американский глава обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам» и потребовал уехать.