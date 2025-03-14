Рубио пояснил заявление о новых санкциях против России на G7

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, что почему страны G7 по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Квебеке приняли совместное заявление, в котором пригрозили России новыми санкциями, если Москва не примет предложение Вашингтона о прекращении огня.

"Вопрос о рестрикциях был затронут на встрече, поскольку европейцы ввели свои санкции и хотят ввести новые", - пояснил Рубио.

Он отметил, что США не могут контролировать решения европейских стран. В тоже время он подчеркнул, что позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заключается в том, что у Вашингтона есть возможности по усилению санкций против России, но он сейчас не хочет этого делать, поскольку рассчитывает привлечь обе стороны к мирными переговорам.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США могут рассмотреть вопрос о снятии санкций с России в случае урегулировании конфликта на Украине.