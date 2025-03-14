США и Украина завершили переговоры по сделке о редкоземельных металлах
США и Украина завершили переговоры касательно сделки о редкоземельных металлах. Об этом заявила глава Минюста Украины Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс Украина».
По ее словам, соглашение полностью готово и никаких изменений по тексту больше не будет.
«Переговоры закрыты. Украина готова к подписанию в любое время. Ожидаем даты подписания», — добавила Стефанишина.
Она уточнила, что США пока не определились с тем, когда и в каких условиях они хотят подписать сделку на данном этапе.
Напомним, что соглашение должно было быть подписано еще 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Белый дом. Однако сделка была сорвана из-за перепелки между ним и президентом США Дональдом Трампом. В частности, американский глава обвинил Зеленского в «неуважении к Соединенным Штатам» и потребовал уехать.