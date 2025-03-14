Лукашенко оценил вероятность полномасштабной войны через пять лет

Никакой крупной войны в Европе через пять лет не будет, руководство России не хочет конфликта.

Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналистке Ольге Скабеевой, видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

«Никакой войны [президент России Владимир] Путин, руководство России не планируют. Никакой войны через пять лет не будет. Понимаешь, мы наелись!» — высказался белорусский лидер.

Лукашенко прокомментировал заявления лидеров Европейского союза (ЕС) о вероятности полномасштабного конфликта с Россией в течение пяти лет и оценил вероятность такого сценария. По его мнению, подобные высказывания европейских политиков связаны с желанием нагнетать ситуацию вокруг конфликта на Украине.