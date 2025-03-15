Лукашенко рекомендовал Европе уже сейчас договариваться с Россией

Европейцам «будет труба», если Москва договорится с Вашингтоном, поэтому Европа уже сейчас должна договариваться с Россией. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

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«Если договорятся Америка с Россией, им [Евросоюзу] действительно будет труба. Хана им будет», — отметил он.

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Лукашенко подчеркнул, что европейским лидерам нужно «взять голову в руки» и договариваться.

13 марта президент США Дональд Трамп заявил, что если ЕС не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. До этого Трамп анонсировал введение пошлин в 25% на товары из европейских государств, в том числе автомобили. По его словам, Вашингтон объявит о принятии соответствующего решения в скором времени.

12 марта в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз примет ответные меры в связи с решением США ввести пошлины на товары, поставляемые из стран — членов регионального содружества. Меры вступят в силу в середине апреля 2025 года. Они коснутся американских товаров, общая стоимость которых составляет примерно €18 млрд.

Ранее в России также предложили ввести пошлины в 200% на французское вино.