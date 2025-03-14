В Раде прокомментировали стремление Украины в НАТО

Стремление Украины в НАТО оказалось «очень скоропортящимся продуктом». Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что вопрос о принятии Украины в НАТО больше не стоит на повестке. Кроме того, по мнению американского лидера, украинцы знали ответ на этот вопрос на протяжении уже 40 лет.

«Наш "курс в НАТО" был очень скоропортящимся продуктом в последнее время. Жаль, что не удалось продать отказ от него тогда, когда это еще было возможным. Но это если называть вещи своими именами», — прокомментировал это Бужанский.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года.