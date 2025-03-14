Эстония призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС

Власти Эстония приняли решение ввести санкции против лиц, которые были исключены из антироссийских санкционных списков Евросоюза «под давлением Венгрии». Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

Как сообщает государственная телерадиокомпания ERR, он уточнил, что речь идёт о министре спорта РФ Михаиле Дегтярёве, бизнесмене Вячеславе Канторе и сестре Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Цахкна подчеркнул, что требуется принять меры против Будапешта.

«Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, поэтому мы должны срочно... приостановить право голоса Венгрии», - заключил министр.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что бороться с блокировками решений ЕС со стороны Венгрии должна помочь «новая инициатива по созданию коалиции большинства», чтобы одна страна не могла накладывать вето на решение остальных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».