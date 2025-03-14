Лукашенко сказал, что Зеленский был ему как сын, но поступил как гнида

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

"Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида", - сказал Лукашенко в интервью для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о том, почему он по-разному называет Зеленского.

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Еще в марте 2023 года Лукашенко сказал, что "Зеленский - просто гнида". Это заявление последовало после диверсии против самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи в конце февраля 2023 года. Как отмечал белорусский лидер, такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. При этом Лукашенко не раз называл Зеленского Володей.