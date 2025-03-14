Зеленский созвонился с представителем Ватикана

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с государственным секретарём Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

«Пожелал выздоровления Папе Римскому Франциску и поблагодарил за молитвы и моральную поддержку наших людей», — говорится в сообщении.

Зеленский также отметил важность перемирия сроком на 30 дней.

«Голос Святого Престола очень важен на пути к миру. Спасибо за готовность приложить усилия ради нашей общей цели», — добавил он.

Ранее газета The New York Times писала, что Владимир Зеленский резко отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности к перемирию на Украине.