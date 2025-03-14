Белый дом: с Путиным говорил не Трамп, а Уиткофф

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что с президентом России Владимиром Путиным говорил не Дональд Трамп, а его советник Стив Уиткофф. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Левитт, говоря о продуктивном разговоре с Путиным, Трамп имел в виду беседу российского президента с Уиткоффом. Она также уточнила, что после этой беседы Уиткофф передал детали разговора Трампу.

«Это был Стив Уиткофф, кто говорил с Путиным», — заявила она.

Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

Напомним, что 13 марта Уиткофф прилетал в Москву, чтобы лично провести переговоры с Путиным. 14 марта Трамп оставил в своей соцсети Truth Social сообщение о том, что с российским президентом была проведена «продуктивная дискуссия» — из этого сообщения не было понятно, имел ли место личный разговор между политиками.