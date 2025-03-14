Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что готов вступить в ряды ВСУ, ели его туда позовут. Его цитирует «Страна.ua».

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Экс-премьер страны сообщил, что является военнообязанным. Яценюк добавил, что с первого дня военного конфликта был готов вступить в вооруженные силы Украины, если бы только там сказали ему присоединиться к военным.

Ранее секретарь комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отверг идею прекращения мобилизации во время прекращения огня. По его словам, сейчас непонятно, кому более выгодно это перемирие.

До этого находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский предрек побег главы киевского режима Владимира Зеленского из Украины. С точки зрения нардепа, руководству бывшей советской республики нужно время, чтобы «упаковаться и бежать».