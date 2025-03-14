Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook (деятельность в РФ запрещена) заявил, что его новый приговор связан с расходами на ужин с президентом США Дональдом Трампом в 2012 году. По его словам, прокуратура возбудила дело, в материалах которого есть квитанции, связанные с посещением Тбилиси и Батуми американским политиком.

По приказу Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта». — NEWS.ru) прокуратура возбудила против меня дело о хищении денег (...) В деле есть квитанции за ужин и другие расходы, связанные с приемом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году, — отметил Саакашвили.

Бывший президент Грузии уверен, что это не последний приговор. Нынешние грузинские власти обвиняют его в ряде эпизодов, связанных с российско-грузинским конфликтом в 2008 году.

В мае 2022 года экс-главу государства госпитализировали после его жалоб на ухудшение состояния здоровья. Он был помещен в частную тбилисскую клинику «Вивамед» и до сих пор находится там.

Ранее сообщалось, что Саакашвили иронично назвал решение Тбилисского городского суда сюрпризом. Тогда он заявил, что был приговорен практически к пожизненному заключению за официальные расходы администрации президента.

Накануне бывшего охранника Саакашвили, а ныне наемника ВСУ Михаила Батурина, заочно приговорили к 25 одам лишения свободы за участие в нападении на Курскую область. В феврале 2022 года Батурин добровольно присоединился к ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против ВС России.