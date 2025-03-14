Рубио встретили в Канаде ведущей в лужу красной дорожкой

Госсекретаря США Марко Рубио встретили в Канаде, расстелив красную дорожку, которая вела прямо в лужу.

Марко Рубио встретили в аэропорту Канаде, расстелив короткую красную дорожку, которая вела от трапа самолета прямо в лужу, передает RT.

Ранее Рубио выразил мнение, что соблюдение возможного перемирия на Украине может контролироваться благодаря спутниковым технологиям, что позволит вовремя выявлять нарушения. Кроме того, он подтвердил, что Вашингтон обсуждал с украинской стороной возможность территориальных уступок в ходе переговоров.