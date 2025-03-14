Лидеры Евросоюза окажутся вскоре в международной изоляции, если по-прежнему будут препятствовать переговорам с участием США и России об урегулировании конфликта на Украине.

С таким предупреждением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя позицию ЕС по поводу ситуации вокруг Украины.

"Если европейские либеральные лидеры сохранят свой политический подход в поддержку войны, если они продолжат препятствовать успеху мирных переговоров, то Брюссель очень скоро останется в полном одиночестве и будет изолирован в мировой политике", - сказал глава МИД в интервью телеканалу М1.

По его словам, "было бы гораздо лучше, если бы европейские либеральные лидеры встали наконец на сторону мира и не стремились к тому, чтобы Украина продолжала войну". Однако, посетовал Сийярто, пока большинство стран ЕС сохраняют воинственный настрой, о чем свидетельствуют "провоенные саммиты" сообщества. Их участники не заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта, считает министр.

Он предупредил, что политики, которые выступают за продолжение военных действий на Украине, "играют с огнем и увеличивают шансы на третью мировую войну". Сийярто призвал их отказаться от этих попыток и не мешать созданию условий, необходимых для установления перемирия и достижения долгосрочного соглашения о мире.