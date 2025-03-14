Публика освистала вице-президента США Джей Ди Вэнса перед началом концерта Национального симфонического оркестра в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

Об этом пишет The Guardian.

«Когда начались обычные предконцертные объявления, вице-президентская группа выстроилась в ложе. В зале раздались свист и глумление, заглушая объявления, когда Вэнс и его жена Уша заняли свои места», — говорится в материале.

Вэнс ответил на крики публики улыбкой и взмахом руки.

Газета пишет, что одним из поводов для возмущения зрителей могла стать задержка начала концерта на 25 минут, вызванная необходимостью долгих проверок службой безопасности перед прибытием политика.

Кроме того, Вэнс в интервью The New York Times в 2016 году критиковал любителей классической музыки и говорил, что не понимает, как можно слушать её ради удовольствия.

Отмечается, что на концерте в Кеннеди-центре исполнялись произведения выдающихся российских композиторов, включая Дмитрия Шостаковича и Игоря Стравинского.

Ранее Вэнс рассказал, что у него случился конфликт с проукраинскими протестующими во время прогулки с дочерью.