Лукашенко заявил, что губернаторы должны «походить по говну»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как готовит членов правительства к высоким должностям.

В ходе выступления в Совфеде России он поделился, что для формирования практических навыков у будущих министров их нужно было «прокатать» в статусе губернаторов по земле.

«Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторами по земле. Извините меня, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его», — сказал Лукашенко.

По его словам, один из таких «воспитанников» стал премьер-министром республики.

Президент Белоруссии раскрыл, как готовит себе смену

Ранее Лукашенко начал выступление в Совете Федерации.