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Страны G7 намерены призвать РФ «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной

Проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине, пишет Reuters.

По информации источников Reuters, в проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, отсутствуют упоминания о возможности введения новых санкций против России, передает ТАСС. Документ, согласно источникам агентства, приветствует мирные инициативы США и содержит призыв к России безоговорочно согласиться на 30-дневное перемирие на Украине.

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Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав Российской Федерации. Об этом в рамках выступления в Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Слова белорусского главы государства приводит ТАСС.

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Трамп неожиданно обвалил доллар

Второе президентство Дональда Трампа оказывает существенное влияние на мировые валюты, однако не так, как ожидали инвесторы всего несколько месяцев назад. Об этом пишет Reuters.

В этом году доллар ослаб по отношению ко всем другим валютам развитых рынков, за исключением канадской, из-за опасений, что тарифная политика наносит ущерб экономике США.

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В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов

© Соцсети

В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов в 2014 году, националист Демьян Ганул*. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Рады Украины Алексей Гончаренко*.

По информации Telegram-канала Shot, убийство произошло утром сегодня, 14 марта. Неизвестный сделал два выстрела в Ганула, после чего скрылся с места происшествия.

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Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

«Да», - ответил он на вопрос «действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО».

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Орбан раскрыл, что Брюссель обещает Киеву за продолжение военных действий

Венгрия не допустит поспешного вступления Украины в Евросоюз и считает, что Брюссель обещает ей присоединение к сообществу только ради того, чтобы она продолжала военные действия против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно подтвердила намерение обеспечить присоединение Украины к ЕС до 2030 года.

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В Кремле рассказали о встрече Путина со спецпредставителем Трампа

Президент России Владимир Путин принял спецпосланника американского коллеги Дональда Трампа Стива Уиткоффа поздно вечером 13 марта. Об этом рассказал сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Он [Уиткофф] вчера был здесь. Вчера поздно вечером он был принят президентом Путиным», - пояснил официальный представитель Кремля.

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Стало известно о потерях ВСУ у Суджи при попытке эвакуировать технику НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери при попытке эвакуировать технику НАТО из Курской области под Суджей.

Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Командование ВСУ отдало приказ подчиненному личному составу эвакуировать с оккупированных территорий бронеавтомобили и другую технику НАТО, что привело к еще большим потерям в живой силе среди ВСУ», — сообщил источник.

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Названа причина стрельбы у детского сада в Коммунарке

Telegram-канал Mash сообщает, что мотивом мужчины, устроившего стрельбу рядом с детским садом в Коммунарке, стал конфликт с отчимом его ребенка. Источник ТАСС в оперативной службы назвал причиной стрельбы «конфликт между родителями».

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Дегтярев отреагировал на новость о снятии санкций ЕС

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на новость о снятии с него санкций Евросоюза.

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