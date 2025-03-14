Генсек НАТО сделал заявление о членстве Украины в альянсе

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте подтвердил, что вопрос вступления Украины в альянс больше не стоит на повестке дня. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.

«Да», - ответил он на вопрос «действительно ли президент США Дональд Трамп снимает со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в НАТО».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп исключил вступление Украины в Североатлантический альянс, при этом он выразил уверенность, что сможет добиться мирного соглашения по урегулированию конфликта.

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В свою очередь Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что «не снимет членство Украины в НАТО с повестки дня». По его словам, если Киев не станет членом альянса, то необходимы «условия, которые позволят нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине».