Лукашенко рассказал, как хотел спасти СССР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предлагал «арестовать и посадить» политиков, участвовавших в подписании Беловежских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

События декабря 1991 года Лукашенко прокомментировал, выступая в российском Совете Федерации. Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще были подписаны соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств. В подписании со стороны России участвовали Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис, от Украины - Леонид Кравчук и Витольд Фокин, от Белоруссии - Вячеслав Кебич и Станислав Шушкевич.

«Когда в Беловежской пуще наши господа собрались, мое было предложение комитету госбезопасности немедленно всех арестовать и посадить. Может быть, по молодости слишком ярко и жестко», - рассказал Лукашенко.

Он выразил сожаление, что в КГБ и среди силовиков не оказалось людей, способных предотвратить распад СССР. По словам главы Белоруссии, он размышлял о тех событиях, когда бывал в Беловежской пуще, и пришел к выводу, что даже арестовывать никого не пришлось бы.