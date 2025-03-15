Генсек НАТО Рютте не уверен, что альянс способен мониторить перемирие на Украине

Североатлантическому альянсу "будет сложно" участвовать в мониторинге перемирия на Украине, признал генсек НАТО Марк Рютте.

Находясь с визитом в США, он в интервью Bloomberg заявил: "Для НАТО вовлечение в этот механизм стало бы очень сложным".

Но, считает госсекретарь, альянс "может, например, давать советы".

По словам Рютте, не следует "слишком углубляться в обсуждение механизмов мониторинга, пока нет самого соглашения о прекращении огня".

Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Напомним, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулировал президент РФ Владимир Путин, который заявил, что Россия выступает за перемирие с Украиной, но есть вопросы, которые необходимо решить, прежде чем это произойдет.