Генсек НАТО сделал заявление об отправке миротворцев на Украину

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что альянс будет обеспечивать прекращение огня на Украине, если стороны объявят перемирие. Об этом Рютте рассказал в интервью Bloomberg.

По итогам переговоров с США Украина заявила о готовности на 30-дневное прекращение огня при условии согласия России. Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что «если и как только» Москва согласится на это, могут начаться «настоящие переговоры».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что это должно привести к долгосрочному миру и «устранить первоначальные причины кризиса». Также Путин озвучил вопросы, касающиеся солдат ВСУ, которые все еще находятся в Курской области, и контроля за прекращением огня. Президент РФ отметил, что эти нюансы требуют кропотливого изучения.

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности - вместо членства Киева в НАТО.

Миротворческие силы точно не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и стало бы неприемлемым вариантом для России, подчеркивала WP.